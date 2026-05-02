Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
30 комплектов наград разыграно на чемпионате Мурманской области по пауэрлифтингу

В мурманской областной спортивной школе провели региональный чемпионат по пауэрлифтингу. Соревнования собрали более 140 силачей со всего региона, которые боролись за медали в дисциплинах «троеборье» и «троеборье классическое».

По завершении соревнований в троеборье, каждый в своей весовой категории, победу одержали Ольга Журбенко, Алиса Цветкова, Анна Мазур, Анастасия Фадеева, Татьяна Зеликова, Елена Гришина, Владислав Петров, Владимир Бомбасов, Никита Князюк, Максим Кутовой, Леонид Ситкевич, Александр Гороховский, Иван Чистяков, Максим Прищип.

В троеборье классическом, каждый в своей весовой категории, золотые медали завоевали Диана Красненко, Алена Бушуева, Анастасия Шалеева, Ирина Оскаленко, Софья Цесарская, Елена Гришина, Элеонора Туфанова, Юлия Демьянчук, Даниил Колесников, Никита Рыбин, Вячеслав Артемов, Данила Гостинцев, Павел Петухов, Виктор Левченко, Руслан Камбулатов, Андрей Игнашев.

Следующие соревнования по пауэрлифтингу пройдут 16 и 17 мая. В рамках чемпионата и первенства Мурманской области сильнейших определят в дисциплинах «жим» и «жим классический».

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в регионе активно осуществляется в рамках народной программы «На Севере – жить!». Мурманская область в десятке регионов-лидеров России по развитию спорта в 2025 году, доля систематически занимающихся спортом граждан достигла 62,7%.

 

 

Фото (Станислав ДОРОЖКО): https://gov-murman.ru/info/news/566899/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
