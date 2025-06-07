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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.25 16:00

30 млн рублей: подведены итоги акции «Судебные приставы — детям»

Акция «Судебные приставы — детям» проходила на территории Мурманской области с 19 мая по 2 июня. В течение двух недель сотрудники региональной службы судебных приставов вели активную работу с должниками по алиментным обязательствам.

За период проведения акции в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано почти 30 миллионов рублей.

В ходе рейдовых мероприятий произведено 39 арестов имущества нерадивых родителей, в том числе арестовано два транспортных средства и один объект недвижимости. Вернуть себе право распоряжаться своим имуществом должники смогут только после погашения имеющихся перед детьми задолженностей.

У более чем 500 неплательщиков установлены места получения дохода и в бухгалтерии работодателей направлены постановления об удержании алиментов из заработной платы. Это значит, что их дети начнут регулярно получать алименты.

Судебные приставы ограничили выезд за пределы Российской Федерации 102 должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Ещё 40 жителей региона лишились возможности садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом.

В рамках акции судебными приставами разысканы 33 алиментщика, обнаружено и арестовано два находившихся в розыске автомобиля должников.

Привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей» 47 отцов и матерей. В отношении 22 нерадивых родителей возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

Как напоминает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, с 25 мая сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, находятся в открытом доступе на сайте ФССП России в специальном реестре злостных неплательщиков алиментов.

- Работа с должниками по алиментам была, есть и будет приоритетным направлением нашей деятельности, — отметил главный судебный пристав региона Валерий Берняцкий. — Спокойно жить неплательщикам мы не дадим и после окончания акции. Мы будем использовать все предусмотренные законом меры воздействия на нерадивых родителей, чтобы защитить права несовершеннолетних.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

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