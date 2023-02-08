30 молодых учёных удостоены стипендии губернатора Мурманской области

Подписано распоряжение губернатора Андрея Чибиса о присуждении именных стипендий молодым учёным и аспирантам Мурманской области.

В рамках Десятилетия науки и технологий, а также Года педагога и наставника, объявленных Президентом РФ, проведён конкурс среди молодых учёных и аспирантов региона. По итогам отбора за успехи в научно-исследовательской деятельности поощрены 30 победителей конкурса, обучающиеся и работающие в научных и образовательных организациях региона.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, наибольшее число победителей в Кольском научном центре Российской академии наук (20), Мурманском техническом государственном университете (7), Мурманском арктическом государственном университете (3). Торжественная церемония награждения стипендиатов состоится 8 февраля, в День российской науки, в Центре управления регионом.

Полный текст распоряжения: https://minobr.gov-murman.ru/files/RGMO/2023/28_rg.pdf