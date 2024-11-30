30 ноября комплекс «Салма» открывает горнолыжный сезон

Любителей активного отдыха ждут подготовленные трассы протяжённостью 400 и 350 метров.

«Открытие сезона – это долгожданное событие для жителей региона, уже сейчас на склоне созданы все условия для занятия спортом и активного отдыха. Приглашаем всех желающих начать зимний сезон с ярких впечатлений на нашем горнолыжном комплексе», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, ГК «Салма» – комфортная туристическая и спортивная площадка для горнолыжников и сноубордистов всех уровней подготовки. На комплексе работает система ски-пасс с электронными картами, в пункте проката есть всё необходимое оборудование: современные горнолыжные комплекты и сноуборды. Гостям доступны просторные раздевалки и кафе с панорамным видом на основной склон, который оснащен современными подъемниками.

«Салма» расположена на 1187 км федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск, в 10 км от города Полярные Зори.

Время работы: вторник-пятница – с 9.15 до 19.00; суббота-воскресенье – с 915 до 17.00; понедельник – выходной.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.