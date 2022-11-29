30 ноября в Мурманске стартует научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации»

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком» 30 ноября – 1 декабря проводят вторую научно-техническую конференцию «Арктика – территория цифровизации».

В рамках мероприятий конференции (пленарной части и тематических круглых столов) крупнейшие работодатели региона обсудят системные и частные вопросы цифровизации предприятий Мурманской области в условиях импортозамещения, вопросы информационной безопасности и кадров для цифровизации.

Первый день конференции: 30 ноября начало в 10.00, г. Мурманск, ул. Пушкинская, 8; Мурманский филиал ПАО «Ростелеком».

Второй день конференции: 1 декабря начало в 10.00, г. Мурманск, ул. Егорова, 15; ФГБОУ ВО «МАГУ» («Точка кипения»).