Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доходБанк России понизил ключевую ставку до 8% годовых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.07.22 15:00

30% опрошенных россиян нравится быть частью своих компаний, а 15%, наоборот, мечтают уволиться

Россияне рассказали, что для них значат компании, где они работают. Исследование подготовлено hh.ru и проектом Transition Bureau. Опрос показал, что для 38% респондентов их компания – просто возможность для зарабатывания денег.

Россияне рассказали, что для них значат компании, где они работают.  Исследование подготовлено hh.ru и проектом Transition Bureau. Опрос показал, что для 38% респондентов их компания – просто возможность для зарабатывания денег.

Ещё 30% заявили, им нравится чувствовать себя частью своей компании. Чуть меньше 15% - не ощущают никакую связь с компанией-работодателем, но близки и дружны с коллегами. Ещё 15% мечтают сменить место работы и покинуть свою компанию, чтобы найти новую. Как правило, о таком кардинальном настроении заявляли респонденты старшего возраста от 50 до 55 лет (каждый пятый опрошенный или 20%).

Чаще других дружат с коллегами, но не чувствуют особой любви к своей компании респонденты от 30 до 34 лет. И наконец нравится быть частью компании, как правило, опрошенным в возрасте от 35 до 39 лет (33% случаев) (наглядно на диаграмме 1).

В разрезе профсфер опрос показал, что для каждого второго респондента из сферы ретейла (52%) и финансового сектора (51%) их компания почти ничего не значит и просто место зарабатывания денег. Более «высокие» чувства проявляют к своим компаниям респонденты из ИТ-сектора: 38% опрошенных сказали, что рады быть частью своей организации. Чаще других мечтают покинуть свою компанию представители строительной сферы.

Примечательно и то, что респонденты, трудящиеся в госсекторе, чаще других (не из госкомпаний) говорили, что хотят уволиться: 21% среди госслужащих против 12% среди работников не государственных компаний. Но при этом среди сотрудников частных организаций больше доля тех, кто трудится в своей компании ради денег: 40% среди работников не государственных компаний против 32% среди госслужащих (наглядно на диаграмме 2).

«Кроме того, респонденты оставляли индивидуальные ответы. Так, кто-то отвечал, что человеку «нравилось быть частью компании, но это ощущение немного пошатнулось последнее кризисное время». Кто-то любит свою работу, но устаёт от коллектива: «Мне нравится моё дело и то, что оно приносит пользу людям, но мне всё тяжелее находиться среди конкретно этого коллектива». Кто-то был уволен из компании, которую любит, в кризисное время. Кто-то писал, что гордится возможностями, которые есть у его компании, но опечален тем, как работодатель с ними обращается.

Исследования hh.ru показывают, что россияне, в целом дорожат своими рабочими местами и хотят профессионально развиваться. Так, 29% опрошенных планируют в этом году пройти обучающие курсы по текущей специализации, чтобы иметь возможность расти в компании. Ещё 10% нацелились на карьерный рост внутри компании и хотят обсудить это с руководством. 5% планируют карьерное движение внутри между отделами в своей организации», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30«Бюро». Художественный сериал, сез.2 серия 3 (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«В плену надежды». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составила 98,4%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро укрепилось почти на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика