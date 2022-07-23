30% опрошенных россиян нравится быть частью своих компаний, а 15%, наоборот, мечтают уволиться

Россияне рассказали, что для них значат компании, где они работают. Исследование подготовлено hh.ru и проектом Transition Bureau. Опрос показал, что для 38% респондентов их компания – просто возможность для зарабатывания денег.

Россияне рассказали, что для них значат компании, где они работают. Исследование подготовлено hh.ru и проектом Transition Bureau. Опрос показал, что для 38% респондентов их компания – просто возможность для зарабатывания денег.

Ещё 30% заявили, им нравится чувствовать себя частью своей компании. Чуть меньше 15% - не ощущают никакую связь с компанией-работодателем, но близки и дружны с коллегами. Ещё 15% мечтают сменить место работы и покинуть свою компанию, чтобы найти новую. Как правило, о таком кардинальном настроении заявляли респонденты старшего возраста от 50 до 55 лет (каждый пятый опрошенный или 20%).

Чаще других дружат с коллегами, но не чувствуют особой любви к своей компании респонденты от 30 до 34 лет. И наконец нравится быть частью компании, как правило, опрошенным в возрасте от 35 до 39 лет (33% случаев) (наглядно на диаграмме 1).

В разрезе профсфер опрос показал, что для каждого второго респондента из сферы ретейла (52%) и финансового сектора (51%) их компания почти ничего не значит и просто место зарабатывания денег. Более «высокие» чувства проявляют к своим компаниям респонденты из ИТ-сектора: 38% опрошенных сказали, что рады быть частью своей организации. Чаще других мечтают покинуть свою компанию представители строительной сферы.

Примечательно и то, что респонденты, трудящиеся в госсекторе, чаще других (не из госкомпаний) говорили, что хотят уволиться: 21% среди госслужащих против 12% среди работников не государственных компаний. Но при этом среди сотрудников частных организаций больше доля тех, кто трудится в своей компании ради денег: 40% среди работников не государственных компаний против 32% среди госслужащих (наглядно на диаграмме 2).

«Кроме того, респонденты оставляли индивидуальные ответы. Так, кто-то отвечал, что человеку «нравилось быть частью компании, но это ощущение немного пошатнулось последнее кризисное время». Кто-то любит свою работу, но устаёт от коллектива: «Мне нравится моё дело и то, что оно приносит пользу людям, но мне всё тяжелее находиться среди конкретно этого коллектива». Кто-то был уволен из компании, которую любит, в кризисное время. Кто-то писал, что гордится возможностями, которые есть у его компании, но опечален тем, как работодатель с ними обращается.

Исследования hh.ru показывают, что россияне, в целом дорожат своими рабочими местами и хотят профессионально развиваться. Так, 29% опрошенных планируют в этом году пройти обучающие курсы по текущей специализации, чтобы иметь возможность расти в компании. Ещё 10% нацелились на карьерный рост внутри компании и хотят обсудить это с руководством. 5% планируют карьерное движение внутри между отделами в своей организации», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.