30 полярнозоринских детей получили подарки к первому сентября

31 августа в Информационном центре Кольской АЭС в рамках акции «Доброе первое сентября» детям из малообеспеченных семей города Полярные Зори вручили новые рюкзаки со школьными принадлежностями. Акцию организовали работники Кольской АЭС, комплексного центра социального обслуживания населения города Полярные Зори, МО МВД России «Полярнозоринский».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в школьные наборы входит всё необходимое, что может потребоваться в учебном году: дневник, пенал, краски, письменные принадлежности, наборы для творчества.

«Участники акции на протяжении трёх недель собирали канцелярские товары и денежные средства. Работники комплексного центра социального обслуживания населения приобрели дополнительные товары для школы. Спасибо всем неравнодушным жителям города, работникам станции, сотрудникам комплексного центра социального обслуживания и МО МВД России «Полярнозоринский» за активное участие! Акция оправдала своё название», – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

На протяжении 11 лет активные полярнозоринцы помогают осуществлять детские мечты, собирая канцтовары в специальные подарочные коробки, установленные на площадках в городе и на Кольской АЭС. Перед началом учебного года все нуждающиеся получают полноценные комплекты для учёбы.

C 2022 года отмечен рост активности волонтёров и общественных организаций, которые оказывают значимую поддержку в реализации на федеральном и региональном уровнях гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах. Подъём волонтёрского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.