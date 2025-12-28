30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской области

Кадровый центр «Работа России» Мурманской области провёл стратегическую сессию по совершенствованию мер поддержки, направленных на трудоустройство участников специальной военной операции. Эксперты высказали около 30 предложений, лучшие из которых будут включены в план работы службы занятости на 2026 год.

Все идеи сгруппированы по четырём ключевым направлениям: трудоустройство и обучение участников СВО с инвалидностью, ресоциализация и вовлечение в общественную жизнь, социально-трудовая адаптация лиц с погашенной судимостью, а также переобучение под конкретные запросы работодателей региона.

Среди предложений, влияющих на готовность к трудоустройству участников СВО — создание реабилитационных центров в малых городах для социально-психологической адаптации, практика психологического консультирования по принципу «телефона доверия» с возможностью выезда специалиста и формирование в каждом муниципалитете межведомственных рабочих групп для оперативного решения сложных жизненных ситуаций, препятствующих выходу на работу.

«Сегодняшняя сессия одна из самых, наверное, непростых. Мы отдаём себе отчёт в том, что возвращение к мирной жизни – это сложный процесс. Хорошая работа помогает снова почувствовать себя полноценным членом общества, содержать семью. Поэтому мы вместе с практиками ищем максимально эффективные механизмы, чтобы участник СВО мог трудоустроиться как можно быстрее», — подчеркнул министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Эта работа строится на практике регионального кадрового центра Мурманской области по выстраиванию индивидуальных маршрутов для каждого обратившегося участника СВО. За соискателем закрепляется личный карьерный консультант, он оказывает помощь в поиске подходящих вакансий, в том числе по квотам для лиц с инвалидностью, помогает организовать встречу с работодателем и адаптироваться в новом коллективе.

При необходимости предоставляется персональное сопровождение на всех этапах трудоустройства, с учётом состояния здоровья и потребностей в социальной адаптации. Это уже приносит конкретные результаты.

«С начала СВО к нам обратилось более 140 участников спецоперации, из них 35 человек — с инвалидностью. Трудоустроены уже 62 человека, включая 15 человек с инвалидностью. Участники СВО чаще всего выбирают рабочие специальности или открывают своё дело — 15 человек уже стали предпринимателями при нашей поддержке», — сообщила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Отметим, что в мероприятии, организованном Кадровым центром Мурманской области, участвовали представители органов власти, образовательных учреждений и некоммерческого сектора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560029/#&gid=1&pid=1