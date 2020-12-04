30% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса, каждый третий из них — прямо сейчас

Однозначно готов к вакцинации каждый одиннадцатый россиянин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, готовы ли россияне сделать прививку от COVID-19.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий сотрудников будет открыта уже 4 декабря. Готов сделать вакцину в ближайшее время каждый одиннадцатый россиянин (9%). Ещё 21% скорее готов к вакцинации. Категорически против прививки 42% россиян. 28% скорее против.

Однозначно готовых к вакцинации среди мужчин в 2 раза больше, чем среди женщин: 12 и 5% соответственно. При возможности однозначно сделают прививку 13% граждан старше 45 лет.

Чем ближе выпуск вакцины в гражданский оборот, тем меньше у населения решимости вакцинироваться: в конце марта однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%, сейчас лишь 9 и 21% соответственно.

Но при этом у населения больше доверия к отечественным разработкам: при наличии выбора, ставить себе импортную или российскую вакцину, граждане, готовые к вакцинации, более чем в 2 раза чаще выбирали наши разработки — 55% против 24%.

Сторонников российской прививки среди женщин больше, чем среди мужчин (58 и 52%). Чем старше опрошенные, тем чаще они отдавали предпочтение нашим вакцинам: 33% среди молодёжи до 24 лет и 68% среди граждан старше 45 лет.