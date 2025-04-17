30% россиян не видят перспектив профессионального роста на работе – «SuperJob»

3 из 10 сотрудников не видят возможностей для развития на работе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из регионов России.

Большинство россиян считает свои обязанности адекватными: 77% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 17% оценивают их как слишком простые, лишь 5% — как чересчур сложные.

Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (81% против 73% соответственно). Мужчины в 1,5 чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (20 и 14%). Среди молодёжи до 35 лет каждый пятый (21%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами.

Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (25%).

57% опрошенных видят возможности для профессионального роста на работе. Чаще об этом говорили мужчины (59% против 55% женщин). Работники до 35 лет видят возможности для профессионального развития чаще тех, кто старше (68%). Респонденты, чей доход выше 100 тысяч рублей, — чаще тех, кто зарабатывает меньше (63%). 3 из 10 мурманчан не видят перспектив профессионального роста на работе (30%).

Профессиональное развитие — дело личное. 41% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 36% россиян чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 48% сотрудников регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний. В подобных ситуациях чаще оказываются мужчины (57% против 42% среди женщин). Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди специалистов с доходом до 50 тысяч рублей (58%).

Впрочем, большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».

Время проведения опроса: 11—31 марта 2025 года.