30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

30 сентября мы с гордостью отмечаем достижение общей цели – объединение в одну мощную силу. Пусть День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией станет для нас источником вдохновения, силы и единства. Поздравляем с этим великим событием!

Сегодня особенный и значимый день для нас всех: ровно год назад жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождения в состав нашей страны.

Как пишет vk.com/murmanculture, это день, который символизирует объединение нашего народа, его стремление к свободе, мирному сосуществованию и процветанию.

30 сентября мы с гордостью отмечаем достижение общей цели – объединение в одну мощную силу. Пусть День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией станет для нас источником вдохновения, силы и единства. Поздравляем с этим великим событием!

В честь этого знаменательного события прошла Всероссийская хоровая акция «Одна страна, одна семья, одна Россия», к которой присоединились участники Молодёжного музыкального театра нашего региона. Они исполнили песню «С чего начинается Родина».

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456241036