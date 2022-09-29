30 сентября пройдёт Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

В пятницу, 30 сентября, Ассоциация юристов России совместно с представителями органов государственной власти проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

В рамках мероприятия все желающие смогут получить квалифицированную юридическую помощь в виде устной консультации. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону +7 (8152) 601-234.

Приём граждан будет вестись на следующих площадках:

- г. Мурманск, ул. Новое Плато, 1, с 10.00 до 12.00 в юридической компании «ШАГИ» по вопросам юридической помощи предпринимателям. Прием будут вести управляющий партнёр компании Андрей Шарков с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области Максимом Беловым.

- г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 103, с 12.00 до 13.00 в приёмной Общественной палаты Мурманской области. Приём будет вести кандидат юридических наук, председатель общественной палаты Мурманской области Наталья Рашева.

- г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 27, в Нотариальной палате Мурманской области, с 14.00 до 16.00 по вопросам совершения нотариальных действий, оформления наследственных прав будет осуществляться приём нотариусами г. Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также приём будет вестись на базе общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 88.