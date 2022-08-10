30 студентов прошли производственную практику в ММТП в течение лета

30 студентов из различных высших учебных заведений России прошли в этом году практику в АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал». Осваивать премудрости будущих профессий приехали учащиеся Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Сибирского государственного университета водного транспорта и, конечно же, Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета. Как рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева, так много студентов на практику в ММТП в последние годы никогда не приходило.

«Отмечу, что многие из студентов-практикантов - мурманчане, которые, даже уехав получать высшее образование за пределы региона, на практику вернулись домой и рассматривают варианты, чтобы остаться здесь работать. На нашем предприятии такая возможность есть», - подчеркнула Мария Пономарева.

О работе в АО «ММТП» уже сейчас всерьёз задумалась студентка 3-го курса факультета «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобили и автомобильное хозяйство)» Мурманского государственного технического университета Анастасия Курилова. В порт она была принята на должность стажёра механика комплекса механизации. Анастасия рассказала, что ей с детства нравились машины и было интересно разбираться, как они устроены. Так выбрала не очень привычную для девушек профессию. Практика в ММТП оставила самые позитивные впечатления.

«В коллективе отношения очень хорошие. Когда ребята видят девушку, то удивляются и говорят, что я выбрала не женскую работу! Но я отвечаю, что мне нравится! Нам весело, практиканты получают много полезной информации. Совершаем обходы кранов, изучаем, как они работают. Это интересно!», - смеется Анастасия.

Студент 3-го курса географического факультета Московского государственного университета им М. Ломоносова Максим Лукьяненко рассказал, что у него было два варианта прохождения практики: или остаться в Москве и заниматься аналитикой, сидя дома и работая на компьютере, или поехать на производство. Он выбрал второй вариант.

«В силу своей специализации «Экономическая география» я уже посетил тридцать различных предприятий. И могу сказать, что АО «ММТП» – это одно из крупнейших из них и впечатления очень положительные. Все очень круто! Порт новый, по-современному оборудован. Только хорошие впечатления!», - сказал Максим.

Мурманские портовики желают студентам успеть немного отдохнуть, а после с новыми силами успешно продолжить учёбу в своих вузах. И, конечно, будут ждать новых встреч в Мурманском морском торговом порту.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=4050