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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 15:30

30 тонн рыбы принял у местных жителей завод «Терский берег» с момента запуска

Директор рыбоперерабатывающего завода «Терский берег» Михаил Зайцев отчитался о первых результатах деятельности предприятия.  За два месяца работы завод в Умбе принял от местных рыбаков и переработал 18 тонн беломорской сельди и 13 тонн горбуши. Ожидается, что сезон ловли горбуши на Терском берегу продолжится до середины августа.

«Несмотря на то, что мы долго ждали разрешения по использованию рыболовных участков от федерального Агентства по рыболовству, и поэтому принимать горбушу начали не сразу, уже выбрана почти половина квоты, – отметил руководитель рыбоперерабатывающего завода Михаил Зайцев. – Горбуши в этом году много, и завод принимает её у рыбаков выше рыночной цены, по 160 рублей за килограмм. Поэтому недостатка в сырье не испытываем. Переработанную продукцию приобретают мурманские компании».

Рыбоперерабатывающий завод «Терский берег» представляет собой успешный пример проектного финансирования. Общий объём инвестиций в проект составил 33 миллиона рублей. Понимая, какую важность для жителей Терского района представляет строительство завода, где рыбаки могли бы реализовывать улов, основное бремя инвестиционных затрат возложило на себя правительство Мурманской области в лице региональной Корпорации развития.

«Рыбоперерабатывающий завод на берегу Белого моря стал одним из первых резидентов Арктической зоны РФ. Несмотря на то, что пакет арктических преференций был принят меньше года назад, проект уже реализован и запущен. Большинство резидентов пока находятся в стадии проектирования или строительства», – отметила генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова.

Напомним, рыбоперерабатывающий завод «Терский берег» построен в Умбе по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Завод был построен в сжатые сроки: Корпорация развития приступила к заключению соглашений по строительству в октябре 2020 года, а уже в мае 2021 года все разрешения по вводу в эксплуатацию были получены. Первую продукцию завод выпустил уже 2 июня. Мощности завода позволяют перерабатывать 5000 кг рыбы в день, сообщает Корпорация развития Мурманской области.

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