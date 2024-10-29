30 учеников мурманской гимназии №8 будут учиться по программе допобразования «Школа инженерных наук»

Мурманский морской торговый порт совместно Мурманским арктическим университетом и гимназией №8 дали старт обучению по программе дополнительного образования «Школа инженерных наук».

Учебная программа успешно реализуется второй год подряд. Кураторами и лекторами выступают педагоги Мурманского арктического университета.

Основной упор сделан на углубленное изучение областей физики и смежных дисциплин: механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика и проектная деятельность.

Начальник отдела по оценке и развитию персонала ММТП Мария Пономарёва отметила: «Сегодня для поступления в вузы на определенные технические специальности требуется ЕГЭ по физике. Это сложный экзамен, требующий серьёзной и углубленной подготовки. Наша задача – помочь ребятам, дать им обширные знания по этому предмету и подготовить к успешной сдаче государственного экзамена. Мурманский морской торговый порт заинтересован в подготовке высококвалифицированных технических специалистов».

Во время программы десятиклассники учатся писать проекты. По итогам защиты ребята могут претендовать на получение дополнительных баллов к ЕГЭ по физике при поступлении в Мурманский арктический университет.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257587%2Fwall-149919532_4301