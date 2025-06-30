30 выпускников из Мурманской области приняли участие в фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Это один из самых масштабных праздников, который ежегодно проводится в городе на Неве. Наши талантливые земляки, как и тысячи других выпускников и гостей Северной столицы, 28 июня собрались на Дворцовой площади, чтобы отметить завершение учёбы в школе. Они увидели парад кораблей, концерт популярных артистов, водное представление. Закончилось масштабное шоу легендарным бригом «Россия», который прошёл по акватории Невы под залпы салюта.

Билеты на фестиваль для заполярных выпускников были выделены комитетом по образованию Санкт-Петербурга по запросу регионального Министерства образования и науки. Состав делегации был сформирован по предложениям органов местного самоуправления.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, впервые фестиваль состоялся в 1968 году, когда по Неве прошла шхуна «Ленинград» с алыми парусами — образ позаимствовали из одноименного рассказа Александра Грина. В 1979 году традиция прервалась. После долгого перерыва фестиваль «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Президента России, и с тех пор он стал главным праздником для выпускников.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549486/#&gid=1&pid=7