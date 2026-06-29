30 выпускников из Мурманской области приняли участие в фестивале «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге

Это один из самых масштабных праздников, который ежегодно проводится в городе на Неве. Наши молодые и талантливые земляки, как и тысячи других выпускников и гостей северной столицы, 27 июня собрались на Дворцовой площади, чтобы отметить завершение учебы в школе.

Они увидели парад кораблей, концерт популярных артистов, водное представление. Закончилось масштабное шоу легендарным бригом «Россия», который прошёл по акватории Невы под залпы салюта.

Как сообщает vk.com/zaoschool289, билеты на фестиваль для заполярных выпускников были выделены комитетом по образованию Санкт-Петербурга по запросу регионального министерства образования и науки. Состав делегации был сформирован по предложениям органов местного самоуправления.

Например, ГОБОУ МО «СОШ №289» г. Заозерск Мурманской области представлял Артём Кунцевич, выпускник 11 «А» класса.

Напомним, впервые фестиваль состоялся в 1968 году, когда по Неве прошла шхуна «Ленинград» с алыми парусами — образ позаимствовали из одноименного рассказа Александра Грина. В 1979 году традиция прервалась. После долгого перерыва фестиваль «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Президента России, и с тех пор он стал главным праздником для выпускников.

Фото: https://vk.com/zaoschool289?z=photo-140122464_457262599%2Fwall-140122464_26617