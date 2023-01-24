30 января стартует приём заявок на участие в программе «Арктическая школа»

С 2021 года на территории Мурманской области реализуется проект «Арктическая школа». Благодаря этой программе с 2021 года обновлено уже 156 пространств в школах и детских садах.

Как вчера отметил Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, сами работники образовательных учреждений вместе с ребятами выбирали места для модернизации.

«За два года почти 100 школ приняли участие в проекте, а это 60% от общего количества, и 35 детских садов. На сегодняшний день современными стали кабинеты, спортзалы, актовые залы, теплицы, столовые, библиотеки, зоны отдыха школьников и территории вокруг школ. На эти цели из областного бюджета было выделено более 410 млн рублей. Отмечу, в этом году на программу направим еще 100 млн рублей», – сказал губернатор.

В текущем году работа в рамках приоритетного проекта «На Севере – жить!» продолжится. Суммы грантов увеличены в 2 и 2,5 раза. Для школ запланировано 16 грантов по пяти направлениям. Пятым направлением станет создание опорной площадки для подготовки детей к олимпиадам разного уровня. Для детских садов запланировано 10 грантов по двум направлениям.

Конкурсный отбор проектов стартует 30 января и продлится до 2 марта. 1 февраля пройдёт совещание для руководителей школ и детских садов, на котором рассмотрят особенности участия в отборе в 2023 году. Итоги подведут 17 марта, протоколы с результатами будут опубликованы на сайте министерства образования и науки и в его аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджере «Telegram».

«Призываю ребят, педагогов и директоров школ быть активными и принять участие, чтобы получить этот инструмент и обновить нужное вам помещение», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Диана Кузнецова подчеркнула, в 2022 году, в рамках приоритетного плана «На Севере – жить!» созданы новые современные пространства для более чем 34 тысяч школьников и 7 тысяч дошколят. В 13 школах обновлены спортивные залы и площадки на прилегающих территорий. Это позволило открыть школьные спортивные клубы. На сегодняшний день открыто 119 таких клубов. Также в пошлом году продолжились работы по модернизации учебных столовых. В 19 общеобразовательных пространствах модернизировались не только библиотеки, рекреации, но и школьные музеи, актовые залы, что позволило возобновить функционирование школьных театров. Также в прошлом году при модернизации учебных кабинетов учлись потребности детей с ограниченными возможностями.

С проектами, реализованными в 2022 году, можно ознакомиться на портале «Наш Север», во вкладке «Образование» https://nashsever51.ru/projects/pnszh/.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.