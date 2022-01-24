30% жителей СЗФО, сменивших работу, недовольны новым местом трудоустройства

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, насколько они довольны работой, а также каковы их планы по смене работы в 2022 году.

22% трудоустроенных респондентов из регионов СЗФО сменили работу в течение 2021 года. Интересно, что это самый низкий показатель по стране среди других регионов: для сравнения в среднем по стране сменили работу 36% россиян, чаще всего новое место работы искали жители Южного и Северо-Кавказского ФО (по 41%), а также москвичи (36%).

Среди тех жителей СЗФО, которые сменили работу в 2021 году 49% считают, что новое место лучше предыдущего, 16% не видят разницы, а вот 30% недовольны новой работой и уверены, что она хуже прошлой. Еще 5% затруднились ответить.

Из планов на будущее у жителей СЗФО: сменить место работы в 2022 году собираются 84% трудоустроенных соискателей, 9% не планируют это делать, остальные пока не определились. Отметим, что согласно опросу, именно жители СЗФО оказались самыми активными в желании сменить работу в этому году: в среднем по стране это хотят сделать 77%.

Кроме того, 78% работающих жителей СЗФО в 2022 году намерены сменить сферу профессию и это также самый высокий показатель по стране, для сравнения в целом сменить профессию планируют 54% опрошенных россиян против 78% жителей СЗФО.

Согласно опросу, сменить профессию планируют в большинстве представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%). Любопытно, что к смене деятельности больше склонны люди старшего возраста: если среди респондентов 18–24 лет такие планы есть только у 46%, то среди 45–54-летних – у 63%.

Чаще всего в качестве новой сферы респонденты рассматривают информационные технологии – 14% из тех, кто хочет сменить профессию, выбрали этот вариант. Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).