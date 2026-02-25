Мурманская область. Арктика (16+)25.02.26 10:00
300 млн рублей из областного бюджета выделяется на ямочный ремонт дворовых проездов в 2026 году
Вчера на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о продолжении мероприятий по ямочному ремонту дворовых проездов в текущем году.
«В рамках конкурсного отбора сформирован перечень дворовых территорий, включающий 256 проездов общей площадью свыше 62,5 тысячи кв. метров. Всего с 2020 года был выполнен ямочный ремонт 1535 дворовых проездов общей площадью более 228 тысяч кв. метров во дворах всего региона. В голосовании по ямочному ремонту за период с 2020 по 2025 год приняли участие более 43 тысяч человек, а в 2026 году – более 8 тысяч человек. Объём финансирования на работы по ямочному ремонту дворов в 2026 году составляет 300 млн рублей», – сообщил губернатор.
