300 спортсменов два дня боролись за «золото»

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» в Мончегорске состоялись региональные соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню самбо. На протяжении двух дней за золото боролись порядка 300 спортсменов из Мурманска, Умбы, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Мурмашей и Заозерска.

Победителями среди спортсменов 11-12 лет стали Владимир Чернов, Ростислав Смирнов, Александр Севрюгин, Алексей Бек, Андрей Замолтдинов, Макар Пучков, Никита Демчик, Тимофей Беляев, Роман Микольч, Семён Пузаков, Ксения Карандашева, Алиса Романенко, Инга Аникина, Полина Касаева, Марьяна Сельденкова, Александра Ефременкова, Елизавета Шелухина, Ева Коршунова, Арина Большедонова.

Золото соревнований среди самбистов 12-14 лет завоевали Кирилл Смирнягин, Магомед Магомедов, Глеб Акимов, Алексей Ирза, Марк Ларченков, Владимир Степанов, Ростислав Смирнов, Расул Байрамов, Никита Погудин, Демьян Воскресенский, Александра Пивовар, Милана Лысенко, Софья Кутепова, Милана Бушуева, Юлия Шпакова, Виктория Ефименко, Таисия Жулёва, Карина Горн, Камилла Семакина.

В боевом самбо лучшими среди юношей 14-16 лет стали Эльнур Азимов, Антон Золотарёв, Мухаммадкодир Хамдамов, Константин Костюченко, Никита Андреев, Вадим Донцов, Артур Фёдоров.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, самбо в Мурманской области начало развиваться с середины 60-х годов прошлого века сразу в нескольких населённых пунктах региона. Федерация самбо официально была зарегистрирована в 2011 году. На сегодняшний день самбо является одним из самых популярных единоборств. Оно является не только действенным способом самообороны, но и духовной философией, которая воспитывает в человеке сильное тело и дух.

Фото: https://gov-murman.ru