300 спортсменов приняли участие в региональных соревнованиях по фитнес-аэробике

В Легкоатлетическом манеже провели чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. Стать частью ярких состязаний решили 300 спортсменов из 54 команд региона. Сильнейших определяли в дисциплинах «аэробика», «аэробика на пять человек» и «степ-аэробика».

В возрастной категории 11-13 лет в дисциплине «степ-аэробика» весь пьедестал почёта заняли мурманчане. Победу одержала команда «Арктика». В призёрах – «Микс» и «Незабудки». В дисциплине «аэробика» первой стала команда «Альфа» из Мурманска. На втором месте – «Надежда» из Североморска. На третьем – «Сияние» из Мурманска.

В дисциплине «аэробика пять человек» на пьедестале – представили Мурманска. Первое место у команды «Пума», второе – «Арника», третье – «Чёрный кот».

В возрастной категории 14-16 лет в дисциплине «степ-аэробика» золотые медали завоевала команда «Файер» из Мурманска. «Серебро» забрала «Фортуна» из Мурманска. «Бронза» у команды «Весной» из Североморска.

В дисциплине «аэробика» на первом месте – «Венсан» из Североморска. На втором – «Баттерфляй» из Североморска. На третьем –«Стар-Рейн» из Мурманска.

В дисциплине «аэробика пять человек» победила команда «VPM» из Мурманска. «Серебро» забрала команда «Лайм» из Североморска, бронзовым призёром стала команда «Грация» из Умбы.

Возрастная категория 18 лет и старше в дисциплине «степ-аэробика»: победила команда «Кураж» из Мурманска. Второй стала «Акварель» из Североморска, третьей –«Волки» Мурманска.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, соревнования проходили в Легкоатлетическом манеже, который был открыт в 2015 году. Сооружение является многофункциональным и может быть использовано для проведения тренировок и соревнований по 49 видам спорта. Развитие спортивной инфраструктуры в регионе является одной из первоочередных задач губернаторского плана «На Север – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561548/#&gid=1&pid=2