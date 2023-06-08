300 тонн отобранных в мурманском «Экотехнопарке» вторичных материальных ресурсов направят на переработку

С начала 2023 года в «Экотехнопарке» Мурманской области в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов отобрали более 319 тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР).

В структуре вторсырья самой распространенной фракцией остаётся ПЭТ микс – с начала года было отобрано более 135 тонн пластика. На втором месте в отборе – картон, вес этой фракции в общем объеме сортировки достиг 108 тонн, на третьем – алюминий с показателем 32 тонны.

Всего на производственных площадках мусоросортировочного комплекса в Междуречье из общей массы поступающих ТКО возможен отбор порядка 10 видов вторсырья. Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе АО «Ситиматик», позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы и канистры ПНД, алюминиевые банки, а также лом чёрных металлов и картон. После сортировки полезные фракции отправляются на специализированные заводы в другие российские регионы.

Сортировка твёрдых коммунальных отходов – важная составляющая работы регионального оператора. В 2022 году Мурманская область стала регионом-лидером по объёмам сортировки, наравне с Москвой, Камчатским краем, Тюменской областью, Ингушетией и др. В целом по России доля твёрдых коммунальных отходов, направляемых на сортировку, достигла 50%, в то время как в Мурманской области этот показатель приближается к 100%.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».