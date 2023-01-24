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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 17:00

300 тысяч северян получают посылки на почте с помощью простой электронной подписи

В 2022 году более 25 тысяч жителей Мурманской области подключили себе услугу упрощённого получения отправлений с помощью простой электронной подписи. С помощью этого сервиса жители получили более двух миллионов почтовых отправлений. На сегодняшний день этим сервисом пользуется уже 300 тысяч северян, это практически каждый второй житель Кольского Заполярья.

Согласно аналитическим данным, клиенты почты используют цифровой сервис для получения 82% посылок и 80% регистрируемой письменной корреспонденции.

Оформить простую электронную подпись можно на сайте «Почты России», в мобильном приложении компании или в почтовом отделении. Регистрация занимает несколько минут. В заявке необходимо указать паспортные данные и номер мобильного телефона. Отметим, при оформлении услуги сотрудник почтового отделения передаёт персональные данные клиента только с его согласия и по защищённым каналам.

«Простая электронная подпись — удобный инструмент, который сокращает время обслуживания клиентов. При получении в отделении заказного письма или посылки достаточно назвать свою фамилию или номер отправления, а также номер телефона, указанный при регистрации. На этот номер придёт сообщение с кодом, который необходимо назвать оператору, чтобы получить отправление. Отследить письмо или посылку можно на сайте или в мобильном приложении. После статуса «Прибыло в место вручения» можно идти в отделение за отправлением, не дожидаясь бумажного извещения», — пояснил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Как уточняет региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области два почтамта — Апатитский и Мурманский. На территории области действуют два передвижных почтовых отделения и 104 стационарных, из которых 81 — городские и 23 размещены в сельской местности. В областном центре услуги почтовой связи оказывают 23 почтовых отделения.

 

 

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