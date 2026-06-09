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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.26 16:00

3000 морских миль: учёные Полярного филиала ВНИРО провели российскую экосистемную съёмку на акватории ИЭЗ России в Баренцевом море

С 12 по 31 мая на НИС МК – 0102 «Вильнюс» учёные Полярного филиала ВНИРО провели российскую экосистемную съёмку на акватории ИЭЗ России в Баренцевом море.

Как отмечает vk.com/pinro.vniro, целями экспедиции были оценка численности и биомассы атлантическо-скандинавской сельди и других пелагических рыб на акватории исследований, изучение океанографических условий, отбор проб мезопланктона для оценки его биомассы и видового разнообразия, паразитологические и ихтиопатологические исследования рыб промысловых видов, сбор данных о распределении морских млекопитающих и птиц, проб воды и гидробионтов на содержание загрязняющих веществ, проведение биохимического анализа, отбор проб воды и желудочно-кишечного тракта пелагических рыб на содержание микропластика.

За время рейса судном пройдено 3000 морских миль, специалистами собран значительный объём данных об океанологии, ихтиологии, гидробиологии, паразитологии и ихтиопатологии, орнитологии и морских млекопитающих.

Материалы съёмки будут использованы для защиты российских интересов в международных рыбохозяйственных организациях и на межправительственных комиссиях.

Отметим, что вчера, 8 июня, в мире отмечался Всемирный день океанов.

Этот день установлен ООН с целью информирования общественности о влиянии действий человека на океан, объединения усилий людей по устойчивому управлению Мировым океаном. Непросто осознать какую огромную роль он играет в жизни человека, но очевидно, что без точных представлений об океане, о происходящих в нем процессах и взаимодействии экосистем невозможно создать рациональные способы по использованию ресурсов для его защиты и сохранения.

Для многих поколений учёных изучение бескрайнего водного мира стало делом всей жизни. За сто лет исследований рыбохозяйственная наука собрала огромную базу знаний о Мировом океане и его обитателях, продолжает их наращивать, проводя в море десятки тысяч дней в разных его районах.

Северный Ледовитый океан (СЛО) – самый тяжёлый по климатическим условиям океан. Значительная его часть покрыта многолетними льдами и труднодоступна для исследований. Такие моря, как Карское, Восточно-Сибирское и открытая часть СЛО малоизучены, но Баренцево, Норвежское, Гренландское и Белое моря доступны для исследований благодаря отепляющему влиянию атлантических вод.

Экологические условия суровой Арктики крайне уязвимы и требуют проведения всестороннего мониторинга. Комплексные исследования морей СЛО начались на рубеже 19 и 20 веков, наибольший вклад внес ПИНРО (ныне Полярный филиал ВНИРО) и в наше время продолжает обеспечивать научное сопровождение рыбохозяйственной отрасли России в целях сохранения и рационального освоения водных биологических ресурсов морей СЛО.

 

 

Фото: https://vk.com/wall-195566864_156?z=photo-195566864_457239474%2F8b39dd65c21d98c64c

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