3000 пожилых северян стали участниками опроса, посвящённого досуговым мероприятиям и проводимого по поручению губернатора Андрея Чибиса

Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили мероприятия, которые проводятся в Мурманской области для представителей старшего поколения, и результаты опроса среди пожилых граждан по поручению губернатора Андрея Чибиса.

«В опросе, проведенном по моему поручению, приняли участие более трёх тысяч человек. Основная цель – выбрать или предложить новые формы досуга для представителей старшего поколения северян», – сообщил глава региона.

Как пояснил губернатор Андрей Чибис, по просьбам старшего поколения на постоянной основе расширяется событийный календарь в разных сферах. Так, с 1 августа в Мурманске запускается новое направление «Лечебная физкультура» в рамках проекта «Бодрое воскресенье», реализуемого по плану «На Севере – жить».

Результаты анкетирования и основные формы работы различных ведомств для создания возможностей по проведению досуга пожилых северян представил в своём докладе министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства подчеркнул, что опрос граждан проводился во всех муниципалитетах Мурманской области.

«Среди самых популярных видов проведения досуга – участие в развлекательных мероприятиях, на которых пожилые северяне могут познакомиться, пообщаться и провести досуг в кругу единомышленников. Этот вид отдыха выбрали 43,2% опрошенных», – сказал Сергей Мякишев.

Министр труда и социального развития отметил популярность занятия рукоделием среди пожилых северян и позитивный тренд – высокий процент опрошенных, которые выбирают занятия физической культурой. Примерно одинаковое количество граждан отметили необходимость занятий скандинавской ходьбой (35,8%) и развития регионального туризма (35%)».

Сергей Мякишев поблагодарил коллег из регионального Минспорта и Минкульта за оперативность в организации дополнительных мероприятий по результатам проведённого опроса. Так, по просьбе пожилых северян в регионе организуются клубы настольных игр (домино и шашки), а также планируется провести тематические вечера «Танцы людям серебряного возраста» и цикл познавательных мероприятий на открытом воздухе. Ещё одно важное направление – физическая культура и спорт.

«По итогам 2023 года физической культурой и спортом систематически занимается 31,6 тысячи жителей старшего возраста. Этому способствует серия мероприятий, рассчитанных на данную категорию, в том числе популярные проекты «10000 шагов к жизни» и «Бодрое воскресенье», – уточнил Сергей Мякишев.

Наряду с занятиями по лечебной физкультуре в Мурманской области планируется провести серию турниров по настольным играм. Среди пожеланий, выявленных в опросе, прозвучали увеличение числа досуговых мероприятий в учреждениях культуры, проведение занятий по йоге, цигуну, пилатесу и гимнастике.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам доклада губернатор Андрей Чибис поручил продолжить работу, чтобы предложить старшему поколению ещё больше возможностей для проведения свободного времени.

«Уделять больше внимания старшему поколению также принципиально важно, как работать с молодёжью. Ряд проектов, которые успешно реализуются в Мурманской области, уже получили развитие с учётом пожеланий пожилых северян. Например, я регулярно слышу положительные отклики о проекте «Бодрое воскресенье». Но важно, чтобы все программы реализовались на системной основе», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/