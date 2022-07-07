3000 рублей за 1 кВт мощности - в Мурманской области принято решение установить минимальный размер тарифа за технологическое присоединение к электрическим сетям

1 июля вступило в силу постановление правительства Российской Федерации №1178 от 30.06.2022, изменившее плату за технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе льготную.

С 2009 года плата для физических лиц с присоединяемой мощностью до 15 кВт удерживалась на уровне 550 рублей. В Мурманской области многие потребители успели воспользоваться возможностью такого льготного подключения. Только в 2020 году сетевыми организациями было исполнено более 800 заявок льготных заявителей.

С 1 июля на всей территории Российской Федерации изменился порядок расчёта льготной платы.

Теперь для льготных категорий (члены малоимущих семей, ветераны, инвалиды, многодетные семьи, ликвидаторы последствий аварии на атомных станциях и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы, и др.) плата рассчитывается по ставке 1000 рублей за 1 кВт.

В отношении остальных физических лиц с мощностью подключения до 15 кВт федеральным законодательством утверждены предельные уровни ставок от 3000 до 10000 рублей за 1 кВт. При этом правом выбора величины тарифа наделены субъекты РФ.

Как сообщает комитет по тарифному регулированию Мурманской области, в целях обеспечения доступности услуги технологического присоединения к электрическим сетям для граждан в регионе принято решение установить минимальный размер тарифа, а именно 3000 рублей за 1 кВт мощности.