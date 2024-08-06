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Мурманская область. Арктика (16+)06.08.24 10:00

30,5 тысячи северян уже стали участниками регионального проекта «Работа рядом», реализуемого по поручению губернатора Андрея Чибиса с 2020 года

Вчера одной из тем оперативного совещания правительства стали промежуточные итоги востребованного регионального проекта «Работа рядом», реализуемого в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить». 

«Региональный проект по организации временных общественно полезных работ стартовал в 2020 году. За это время он позволил трудоустроить более 30,5 тысячи северян», – сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул особую популярность проекта «Работа рядом» среди юных северян, отметив, что почти 80% участников – студенты и подростки, которые получили возможность заработать за месяц до почти 40 тысяч рублей.

«Проект имеет большую социальную значимость, ведь северяне не только зарабатывают деньги, но и приносят пользу нашему региону», – подытожил Андрей Чибис.

Подробно о промежуточных итогах реализации проекта доложил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Глава профильного ведомства отметил, что за время реализации у «Работы рядом» появились свои постоянные участники: 243 юных жителя Мурманской области присоединялись к проекту три и более лет подряд. Всего в этом году планируется трудоустроить 8,4 тысячи человек, на эти цели из областного бюджета выделено 200 млн рублей. 

«За прошедший период в Мурманской области по проекту «Работа рядом» создано 6649 рабочих места. Трудоустроено уже 5546 человек, из них – 4602 подростка и 422 студента. Лидером по реализации проекта (доля трудоустроенных жителей от численности населения) стали Терский район, Печенгский округ, ЗАТО Видяево, Оленегорск и Мончегорск», – пояснил Сергей Мякишев.

Он отметил, что, как и ранее, приоритетное право при трудоустройстве имеют подростки из семей участников СВО, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных семей и ряд других социальных категорий. В свободное от учёбы время они занимаются озеленением, благоустройством территорий, подсобными, ремонтно-восстановительными работами; осуществляют косметический ремонт и уборку помещений, а также доставку различных товаров и корреспонденции.

Говоря о размере заработной платы, Сергей Мякишев напомнил, что её величина зависит от возраста и фактически отработанного времени: безработные граждане с учётом материальной помощи получают 40,6 тысячи  рублей за месяц, студенты – 38,5 тысячи рублей, подростки от 14 до 17 лет с учётом материальной поддержки – от 23,4 до 37,8 тысячи рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в своём докладе министр труда и социального развития привёл результаты опроса, который провели среди юных участников «Работы рядом» и их родителей. Так, большая часть ребят присоединились к программе, потому что хотят провести с пользой каникулы, а 29% подростков решили заработать на личные расходы. При этом почти поровну разделились группы из детей, которые планируют потратить зарплату на себя, и ребят, стремящихся внести лепту в семейный бюджет. Сергей Мякишев озвучил несколько идей, которые высказали подростки и родители для дальнейшего развития проекта. Среди самых популярных – выпуск сувенирной продукции с символикой «Работы рядом», проведение городского праздника в конце трудового сезона, а ещё походы, экскурсии и профтуры на предприятия для участников региональной программы.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании правительства принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.   По его мнению, проект показал свою результативность и востребованность:

 — Проект имеет большое социальное значение – от возможности дополнительного заработка, приучения нашего молодого поколения к труду и уважительному отношению к работе других, до помощи муниципальным образованиям в поддержании порядка и чистоты на своих территориях. Очень важно, что проект и дальше будет развиваться – профильное министерство приняло в работу все предложения, которые поступили от юных северян и их родителей.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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