Мурманская область. Арктика (16+)09.06.25 10:55
305 военный следственный отдел провёл очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Сотрудники 305 военного следственного отдела провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт, в Алакуртти.
В ходе мероприятия проверены документы у ряда мужчин призывного возраста.
Также офицеры проводили информационно-разъяснительную работу о возможности заключения контракта на прохождение военной службы в рядах Вооружённых Сил России. Гражданам были описаны преимущества такой службы, включая предлагаемые льготы, привилегии и возможности карьерного роста.
Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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