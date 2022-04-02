309 северян записались в волонтёрский корпус по поддержке Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в Мурманской области

Завершилась регистрация добровольцев для участия в проекте Всероссийского голосования по выбору объектов благоустройства в регионах Российской Федерации. Всего в волонтёрские штабы записались более 30 тысяч россиян.

В Мурманской области консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды и помогать им в процедуре голосования за понравившийся объект благоустройства или территорию будут 309 добровольцев.

Волонтёры будут дежурить в каждом населённом пункте, который в этом году примет участие во Всероссийском рейтинговом голосования.

В Кольском Заполярье выбирать общественные территории, которые благоустроят в 2023 году, будут в 17 муниципальных образованиях: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Североморск, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Мурманске, Верхнетуломском, Кильдинстрое, Междуречье, Мурмашах, Ревде, Кандалакшском районе и Печенгском округе.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, масштабное мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» с 15 апреля по 30 мая.

Фото: https://news.1777.ru/47592-svoi-predlozheniya-po-blagoustroystvu-goroda-vnesli-42-tysyachi-stavropolcev