31 августа в Мурманске состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года — фестиваль «Гольфстрим»!

Торжественное открытие состоится в 16.00. Начало работы спортивных и интерактивных площадок — в 14.00. Мурманчан и гостей города ждёт насыщенная программа со множеством разнообразных активностей.

В 14.00 начнутся соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, юкигассену, шахматам. Впервые состоится турнир по боксу и баскетболу 3×3. Самые отважные спортсмены выполнят задания экстремального фитнес-челленджа «Расправь крылья». Одно из них — командная буксировка автомобиля на время.

Соревнования по сапсерфингу привлекли внимание мурманчан еще в прошлом году, тогда спортсмены впервые проплыли по Кольскому заливу в рамках «Гольфстрима». В этот раз гостей фестиваля ждут мастер-классы по сапсерфингу и, если позволит погода, сап-баскетбол.

После торжественной церемонии движение по мосту в 16.35 откроет парад авто-, мототехники, затем стартуют заезд на роллерах, заезд инвалидов-колясочников и беговелов.

Традиционно самым массовым соревнованием станет легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. В 17.00 с левобережной развилки первыми побегут спортсмены. Следом за ними стартуют остальные участники.

Также в 17.00 для юных любителей порезвиться на свежем воздухе, под мостовым переходом на правой стороне залива пройдут эстафеты в рамках проекта «Родной двор — родной город».

Еще одно яркое событие фестиваля — историческое многоборье эпохи Средневековья. Клубы исторической реконструкции Мурманска и Североморска представят гостям фестиваля историческую площадку «Древняя Русь». Каждый сможет узнать что-то новое о том, как начиналась история нашей страны, как выглядели и сражались воины 1000 лет назад, во что играли. Взрослые и дети смогут подержать в руках щит и меч, проверить свои навыки в стрельбе из лука и метании копья. Рядом можно будет поучаствовать в увлекательных настольных играх раннего Средневековья — «мельнице», «лисе и гусям», «хнефатафлу» и других.

В 17.15 начнётся показательная битва между командами исторического клуба. Любой гость площадки «Древняя Русь» сможет получить сувенирную монету с логотипом фестиваля! Площадка будет работать с 14 до 19 часов.

В 18.10 с левого берега стартует традиционных заплыв через Кольский залив. Пловцы из 10 регионов страны преодолеют дистанцию в 1200 метров.

Создавать настроение в этот день гостям праздника будут творческие коллективы.

Перед собравшимися на трех сценах выступят московская кавер группа «Крейзи битс», группы «Колотый лёд», «Щербаков бэнд», дуэт сестер Галкиных, коллективы мурманских учреждений культуры. А радиостанция «Рекорд» порадует зажигательным саундчеком от ди-джея и танцевальной программой.

Согреться поможет бесплатный стаканчик горячего чая со вкусом северных трав и небольшая шоколадка для всех гостей фестиваля. А подкрепиться все желающие смогут на ярмарке, где среди прочих будут представлены блюда арктической кухни.