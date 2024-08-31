31 августа в Мурманске состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года — фестиваль «Гольфстрим»!В образовательных и социальных учреждениях Мурманска стартует отопительный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.24 08:50

31 августа в Мурманске состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года — фестиваль «Гольфстрим»!

Торжественное открытие состоится в 16.00. Начало работы спортивных и интерактивных площадок — в 14.00. Мурманчан и гостей города ждёт насыщенная программа со множеством разнообразных активностей.

В 14.00 начнутся соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, юкигассену, шахматам. Впервые состоится турнир по боксу и баскетболу 3×3. Самые отважные спортсмены выполнят задания экстремального фитнес-челленджа «Расправь крылья». Одно из них — командная буксировка автомобиля на время.

Соревнования по сапсерфингу привлекли внимание мурманчан еще в прошлом году, тогда спортсмены впервые проплыли по Кольскому заливу в рамках «Гольфстрима». В этот раз гостей фестиваля ждут мастер-классы по сапсерфингу и, если позволит погода, сап-баскетбол.

После торжественной церемонии движение по мосту в 16.35 откроет парад авто-, мототехники, затем стартуют заезд на роллерах, заезд инвалидов-колясочников и беговелов.

Традиционно самым массовым соревнованием станет легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. В 17.00 с левобережной развилки первыми побегут спортсмены. Следом за ними стартуют остальные участники.

Также в 17.00 для юных любителей порезвиться на свежем воздухе, под мостовым переходом на правой стороне залива пройдут эстафеты в рамках проекта «Родной двор — родной город».

Еще одно яркое событие фестиваля — историческое многоборье эпохи Средневековья. Клубы исторической реконструкции Мурманска и Североморска представят гостям фестиваля историческую площадку «Древняя Русь». Каждый сможет узнать что-то новое о том, как начиналась история нашей страны, как выглядели и сражались воины 1000 лет назад, во что играли. Взрослые и дети смогут подержать в руках щит и меч, проверить свои навыки в стрельбе из лука и метании копья. Рядом можно будет поучаствовать в увлекательных настольных играх раннего Средневековья — «мельнице», «лисе и гусям», «хнефатафлу» и других.

В 17.15 начнётся показательная битва между командами исторического клуба. Любой гость площадки «Древняя Русь» сможет получить сувенирную монету с логотипом фестиваля! Площадка будет работать с 14 до 19 часов.

В 18.10 с левого берега стартует традиционных заплыв через Кольский залив. Пловцы из 10 регионов страны преодолеют дистанцию в 1200 метров.

Создавать настроение в этот день гостям праздника будут творческие коллективы.

Перед собравшимися на трех сценах выступят московская кавер группа «Крейзи битс», группы «Колотый лёд», «Щербаков бэнд», дуэт сестер Галкиных, коллективы мурманских учреждений культуры. А радиостанция «Рекорд» порадует зажигательным саундчеком от ди-джея и танцевальной программой.

Согреться поможет бесплатный стаканчик горячего чая со вкусом северных трав и небольшая шоколадка для всех гостей фестиваля. А подкрепиться все желающие смогут на ярмарке, где среди прочих будут представлены блюда арктической кухни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Северяне оценили удобство сервиса онлайн-урегулирования убытков по ОСАГО через «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:40«Близнецы». Художественный фильм (12+)13:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается снижение цен на морковь, свежую белокочанную капусту, яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,01 рубля, доллар вырос потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 и 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика