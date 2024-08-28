31 августа в Мурманской области пройдёт VIII Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб»

Жителей и гостей региона ждут бесплатные городские и музейные экскурсии. Организатором и инициатором проекта выступают Министерство культуры Омской области и Туристский информационный центр Омской области. Региональный координатор акции в Мурманской области – Туристский информационный центр Мурманской области.

«Мы рады пригласить всех жителей и гостей Мурманской области на акцию «Экскурсионный флешмоб». Это отличная возможность узнать больше о нашем регионе, его культуре и истории», – отметила генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова.

Ежегодно акция «Экскурсионный флешмоб» объединяет тысячи участников из разных уголков России и стран СНГ. В 2023 году в ней приняло участие более 9000 человек, было проведено 466 экскурсий. Организаторы ожидают, что в этом году интерес к мероприятию будет не меньше.

В программе мероприятия в Мурманской области предусмотрены экскурсии от таких партнёров как:

• Туроператор «Радуга Севера» — пешеходная экскурсия «Под защитой Николая Чудотворца»;

• Мурманский областной художественный музей — музейная экскурсия «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков»;

• Полярно-альпийский ботанический сад-институт КНЦ РАН им. Н.А. Аврорина — пешеходная экскурсия «Академгородок. Знакомый незнакомец»;

• Мурманский областной краеведческий музей — музейная экскурсия «Обзорная экскурсия по основной экспозиции»;

• Музей истории города Кола — пешеходная экскурсия «Прогулка по Коле для больших и маленьких»;

• Аттестованный гид-экскурсовод Иванов Павел — пешеходная экскурсия «В гостях у Барга»;

• Контейнер-холл — музейная экскурсия «Культурный хаб «Контейнер-холл».

Записаться на экскурсии можно на официальном сайте акции excursmob.ru. Необходимо перейти на сайт, выбрать понравившееся предложение и нажать на кнопку «Записаться» (подтверждение записи придёт на указанную электронную почту). Запись будет закрыта 29 августа в 18.00, сообщает Туристский информационный центр Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/