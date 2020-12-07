31 декабря в Мурманской области объявлен выходным днём для всех работников бюджетной сферы

Последний день 2020 года станет выходным для всех работников бюджетной сферы региона. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании. Выходной на 31 декабря переносится с субботы, 26 декабря, которая будет рабочей.

Постановление о переносе выходного дня касается всех государственных гражданских служащих Мурманской области, работников государственных органов, а также предприятий и учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти.

Сделать последний день года выходным Андрей Чибис также призвал органы местного самоуправления и всех иных работодателей региона – в тех случаях, когда это возможно.

Андрей Чибис также поставил задачу предусмотреть в муниципалитетах работу дежурных групп в детских садах для тех малышей, чьи родители всё же будут трудиться 31 декабря, отмечает региональное Министерство информационной политики.