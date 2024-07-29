31 июля - день приёма предпринимателей

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска информирует о том, что 31 июля с 11.00 до 12.00 состоится приём предпринимателей инвестиционным уполномоченным администрации города Мурманска Руфатом Синякаевым.

Мероприятие состоится по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 87 (комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска).

Как сообщает администрация города Мурманска, данное мероприятие проводится в целях консультационной поддержки предпринимателей и оперативного разрешения возникающих проблемных вопросов.

Заявки на участие принимаются до 17.30 30 июля по электронной почте: ekonomika@citymurmansk. ru и по телефону 45-94-75.