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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.20 08:15

31 июля мусульмане отметят праздник Курбан-байрам

В 2020 году один из значимых мусульманских праздников - Курбан-байрам - выпадает на 31 июля.

Курбан-байрам - это день, когда жертвоприношение становится благом для всех имущих и неимущих. Он напоминает, что традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания. Это праздник сближения семей, наций и общины в целом, что особенно важно сегодня, когда в обществе все чаще возникают проявления экстремизма, попытки извратить суть веры.

В этом году из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на массовые мероприятия праздничный намаз в мечетях проведут без верующих. Это ограничение будет действовать и на территории Мурманской области.

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации призывает верующих помолиться дома. Праздничный намаз в честь Курбан-байрама в Московской Соборной мечети пройдет только с участием имамов и муэдзинов и сотрудников мечети, ответственных за проведение праздника. Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию праздничной молитвы из Московской Соборной мечети на официальном сайте Совета муфтиев России (https://muslim.ru/), портале «Мусульмане России» (www.dumrf.ru) и на телеканале «Россия 1» в 9.00 по московскому времени. По федеральным телеканалам утром 31 июля также будут транслировать праздничный намаз из Уфы.

А в преддверии праздника, 24 июля, представители Духовного управления мусульман Мурманска и Мурманской области провели пятничную проповедь на стройплощадке в Белокаменке.

Белокаменка это район в Кольском заливе, где компания «НОВАТЭК» реализует крупный проект Всероссийского значения «Арктик СПГ 2», в рамках которого возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. На данном на объекте трудятся более 10 тысяч человек, большинство из работников - мусульмане, граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане из ближнего и дальнего зарубежья.

Имамы провели джума-намаз по приглашению руководства строительного объекта. Темой проповеди стал предстоящий Курбан-Байрам и связанные с ним мероприятия, которые в этом году начнутся 31 июля.

 

 

 

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