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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.22 08:45

31 июля в Североморске состоится масштабное празднование Дня Военно-морского флота России

В воскресенье, 31 июля, в Североморске масштабно отметят День Военно-морского флота России. В 10.00 начнётся парад войск Североморского гарнизона, затем пройдут военно-морской парад и военно-спортивный праздник. Участие в них примут около 2,5 тысячи военнослужащих и порядка 30 кораблей и судов обеспечения.

Флагманом парада станет атомный крейсер «Пётр Великий», также перед зрителями пройдут три подводные лодки, две из которых являются атомными.

«Чтобы полюбоваться мощью Северного флота мог любой желающий, будет организована трансляция с мероприятия в социальных сетях. А гости, которые будут лично присутствовать на празднике, смогут посетить корабли, выставку вооружения и военной техники Североморского музейно-выставочного комплекса и Военно-морского музея Северного флота. Предусмотрена и праздничная программа, ярмарка и аттракционы», – сообщил глава региона.

Праздник завершится в 22.00 праздничным салютом на Приморской площади Североморска.

А в преддверии большого праздника, 30 июля, в Кильдинстрое в парке «Патриот» уже в третий раз состоится гонка героев «Заполярный рубеж».

«Для «Заполярного рубежа» уже оборудована многофункциональная трасса протяжённостью пять километров и 20 искусственных препятствий. В этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересечённой местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям», – отметил Андрей Чибис и пригласил всех желающих – активных и спортивных северян – присоединиться к физкультурной гонке.

Регистрация команд начнётся 30 июля в 9 часов в парке «Патриот», сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

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