31 мая в Мурманске пройдёт акция «АвтоМотоДонор»

Её проводит Мурманская региональная общественная организация доноров «КАПЛЯ ЖИЗНИ» совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови».

В рамках акции планируется организовать автомотопробег в поддержку безвозмездного донорства крови и её компонентов и пополнить банк крови. Так же все желающие смогут сдать кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Автоколонна стартует 31 мая в 8.45 с улицы Ленинградской до ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», где и пройдёт основное мероприятие.

Целями акции являются формирование позитивного отношения к донорству крови, закрепление нормы благодарности к донору, пропаганда безвозмездного донорства крови и костного мозга, здорового образа жизни, соблюдения ПДД.

Данное мероприятие проводится в рамках государственной программы развития добровольного донорства крови и её компонентов и проекта «Клетки жизни – ключ к исцелению!» по развитию добровольного и безвозмездного донорства в Мурманской области, который стал победителем конкурса президентских грантов 2024 года.