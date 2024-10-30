31 октября пройдёт региональная научно-техническая конференция «Арктика – территория цифровизации»

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области и Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» проведут региональную научно-техническую конференцию «Арктика – территория цифровизации».

В рамках конференции крупнейшие работодатели региона, включая Кольскую АЭС, Мурманский морской торговый порт, ФГУП «Атомфлот», представители общественных, научных и образовательных организаций обсудят системные и частные вопросы цифровизации предприятий Мурманской области в условиях импортозамещения, вопросы информационной безопасности и кадровой политики для эффективной цифровизации региона.

Конференция состоится 31 октября по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская, 8. Начало в 10.00.

В связи с действующим в Мурманском филиале ПАО «Ростелеком» пропускным режимом обязательна предварительная регистрация.