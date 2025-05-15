31 тысяча электронных исполнительных документов поступило на исполнение судебным приставам региона

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает, что для взыскателей предусмотрена возможность направления судом на принудительное исполнение в службу судебных приставов исполнительных документов в электронном виде.

Для этого взыскателю достаточно указать об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа. Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление связанных с человеческим фактором ошибок. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату заказной корреспонденции.

Исполнительный документ, оформленный в цифровом формате, имеет те же реквизиты, что и стандартный письменный бланк: серию, номер, дату выдачи, наименование судебного органа, сумму и структуру задолженности, сведения о взыскателе и должнике. Электронный документ заверяется судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, подлинность которой судебный пристав может проверить.

С начала 2025 года в структурные подразделения регионального Управления судебных приставов поступило более 31 тысячи исполнительных документов в электронном виде.

Также необходимо отметить, что извещения и копии постановлений по исполнительному производству, уведомления о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых мерах принудительного исполнения в форме электронного документа могут быть направлены лицу, участвующему в исполнительном производстве, посредством «личного кабинета» на портале «Госуслуги», при наличии согласия лица на получение таких документов.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.