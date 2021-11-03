31 заявка на сумму 28,5 млн рублей поступила от предпринимателей региона для участия в конкурсе грантов на приобретение франшизы

В Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области отмечают, что по сравнению с прошлым годом существенно расширилась отраслевая направленность проектов. На рассмотрение поступили проекты в области дополнительного образования детей, бытовых услуг, предоставления медицинских и физкультурно-образовательных услуг, заявки на приобретение франшиз для организации производства и открытия бизнеса в сфере торговли, общепита и туризма.

Также расширилась и география участников конкурса. Заявки поступили от предпринимателей практически из всех городов Мурманской области.

12 ноября комиссия по государственной поддержке предпринимательских инициатив в Мурманской области рассмотрит проекты и определит победителей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.