3:2 - команда Северного флота начала с победы выступление на Кубке Вооружённых Сил по хоккею с шайбой

Команда Северного флота начала своё участие в чемпионате Вооружённых сил Российской Федерации в Санкт-Петербурге с победы над командой Сухопутных войск.

Хоккеисты Сухопутных войск первыми открыли счёт в матче, однако к концу периода североморцы сравняли счёт. Во втором периоде моряки забили две безответные шайбы в ворота соперников. В завершающей двадцатиминутке североморцы пропустили одну шайбу. Матч завершился со счётом 3:2.

В составе сборной Северного флота – офицеры, мичманы и прапорщики, а также военнослужащие по контракту штаба флота, Кольской флотилии разнородных сил и частей ВВС и ПВО Северного флота.

Сегодня североморцы сыграют с хоккейной командой Воздушно-космических сил, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469837@egNews