Мурманская область. Арктика (16+)22.01.22 17:00
3:2 - «Так держать, и только вперёд!» - Андрей Чибис
В рамках Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги сегодня в Мурманске в Ледовом дворце состоялась игра МХК «Арктика» и юниоров ХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.
Наша молодёжка обыграла «Динамо-Юниор» со счётом 3:2. Глава региона, который болел за нашу команду, поздравил ребят с победой.
Напомним, с начала хоккейного сезона наши ребята забили уже около сотни шайб. «Так держать, и только вперёд!», - написал Андрей Чибис на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».
Фото: https://vk.com/chibis.andrey
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
Виктор
20.01.22 08:42
Жил здесь на улице Серафимовича и в 1961 году пошел в 28 школу, в 90-ых был там, смотрю дома с заборами, с гаражами, не думал, что ещё остались. Такие дома, как описано, про пенсионеров, в 60-ых было
Комментарий к новости:На перекрестке улиц Шолохова и Гоголя: пожилую северянку освободили из снежного плена
Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
-Скоро в эфире21:30«С вещами на вылет!». Художественный фильм (16+)23:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 25 копеек, евро – на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%, Совет Федерации 26 января его рассмотрит