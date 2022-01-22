3:2 - «Так держать, и только вперёд!» - Андрей Чибис

В рамках Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги сегодня в Мурманске в Ледовом дворце состоялась игра МХК «Арктика» и юниоров ХК «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Наша молодёжка обыграла «Динамо-Юниор» со счётом 3:2. Глава региона, который болел за нашу команду, поздравил ребят с победой.

Напомним, с начала хоккейного сезона наши ребята забили уже около сотни шайб. «Так держать, и только вперёд!», - написал Андрей Чибис на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/chibis.andrey