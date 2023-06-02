32 донора приняли участие в акции «АвтоМотоДонор» в Мурманске

Мурманская областная станция переливания крови присоединилась к всероссийской акции «АвтоМотоДонор». Донорами крови и её компонентов стали 32 участника дорожного движения, 8 из них сдавали кровь впервые.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, всероссийская акция «АвтоМотоДонор» не первый год объединяет всех неравнодушных к вопросам донорства крови жителей Мурманской области.

Мероприятие проходит в рамках государственной программы развития добровольного донорства крови и её компонентов. Цель акции – пропаганда безвозмездного донорства крови и костного мозга, формирование позитивного отношения к донорству крови, ведению здорового образа жизни, пополнение рядов доноров из числа участников дорожного движения и соблюдения ими ПДД.

Фото: https://gov-murman.ru