32 молодые мурманские семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и глава города Мурманска Иван Лебедев вчера вручили свидетельства о праве на получение социальных выплат на покупку или строительство жилья 32 молодым мурманским семьям.

Поддержка осуществляется в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!», федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и госпрограммы региона «Комфортное жилье и городская среда». Доля муниципального бюджета в финансировании — 60%. В этом году общая сумма предоставленных получателям средств составила 39,3 млн рублей.

Участниками программы становятся семьи, в которых возраст супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и с уровнем дохода, позволяющим добавить к полученным деньгам превышающую их сумму.

Размер выплаты рассчитывается на каждую семью отдельно и зависит от количества её членов: от 624543 рублей на супружескую пару без детей до 1863128 рублей на семью из 6 человек.

Как отмечает администрация города Мурманска, в областном центре социальные выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья проводятся уже 20 лет — с 2006 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31975&page=1