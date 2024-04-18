32% россиян сменили бы род деятельности, если бы можно было выбрать профессию вновь

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие граждане с опытом работы.

48% специалистов страны при наличии шанса выбрать профессию снова, остались бы верны своему роду деятельности. Другую специальность избрали бы 32% опрошенных.

Мужчины чаще женщин утверждают, что не стали бы менять профессию. Остались бы в своей сфере 49% молодёжи до 24 лет и каждый второй горожанин старше 45 лет, а вот среди опрошенных от 25 до 44 лет недовольных своим выбором профессиональной стези больше.

Верность профессии растёт с увеличением уровня дохода: наибольшим постоянством отличаются респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, кто не стал бы менять сферу деятельности, среди врачей (67%), программистов и дизайнеров (по 61%), медицинских сестёр и системных администраторов (по 58%).

Меньше всего тех, кто вновь избрал бы свою профессию, среди охранников и кладовщиков.

Время проведения опроса: 8 марта — 12 апреля 2024 года.