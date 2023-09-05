+32,3%: Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку электроэнергии в августе

Кольская АЭС в августе текущего года выдала в Единую энергетическую систему страны 871,9 млн кВтч электроэнергии, превысив плановое задание 659,2 млн кВтч на 32,3%. Последний раз такое перевыполнение планового задания было в апреле 1998 года.

Станция в августе 2023 года выработала на 200 млн кВтч больше, чем в августе 2022 года. За восемь месяцев 2023 года потребители получили 6 890,2 млн кВтч электроэнергии Кольской АЭС, что на 5,3% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года.

При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 3,5 млн тонн углекислого газа.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сейчас на КАЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 3 и 4. На энергоблоке №2 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1020 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.