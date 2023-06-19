326 жителей Мурманской области уже получили путевки на санаторно-курортное лечение

С начала 2023 года Отделением Социального фонда России по Мурманской области закуплено 583 путевки на санаторно-курортное лечение на общую сумму 19,7 миллиона рублей. Путевки уже получили 326 граждан, 256 из которых уже прошли или находятся в санаториях.

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются льготным категориям граждан, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Взрослые северяне поправляют свое здоровье в соответствии с профилем заболевания в санаториях:

Мурманской области - «Тирвас» г.Кировск, «Изовела» г.Апатиты, «Ковдорский» г.Ковдор;

Северо-Запада и Средней полосы России - «Голубые озера» Псковская область, «Бобачевская роща», г.Тверь, «Липецккурорт» г.Липецк;

Южного и Северо-Кавказского регионов - «Маяк» г.Нальчик, «Голубая даль» г.Геленджик, «Анапа» г.Анапа.

Дети-инвалиды и их сопровождающие получили путевки в санатории - «Анапа», г.Анапа, «Славутич», г.Алушта, и «Липецккурорт», г.Липецк.

Как сообщает Отделение СФР по Мурманской области, граждане при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения получают в медицинской организации по месту жительства справку для получения санаторно-курортной путевки по форме №070/у. После получения справки обращаются с заявлением о предоставлении санаторно-курортной путевки в Отделение СФР по Мурманской области.

Заявление на получение путевки можно подать через портал Госуслуги», лично в клиентской службе Отделения СФР по Мурманской области или через МФЦ.