3290 многодетных семей в Мурманской области получили денежные выплаты в рамках президентского нацпроекта

Вчера на заседании правительства региона подвели итоги реализации национальных проектов в Мурманской области в 2023 году. Среди программ, уровень достижения результатов по которым традиционно находится на высоком уровне, первый заместитель губернатора Оксана Демченко назвала нацпроект «Демография».

Она подчеркнула, что в регионе продолжается оказываться финансовая поддержка северянам с детьми. Так, в 2023 году 3 290 семей получили выплаты при рождении третьего и последующих детей на сумму 642,7 млн рублей.

Ещё одно важное направление – реализация региональной программы «Спорт – норма жизни», в рамках которой в 2023 году поставлены 216 единиц оборудования в Мурманскую областную спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта, Комплексную спортивную школу олимпийского резерва, Мурманскую областную спортивную школу олимпийского резерва и Мурманскую областную спортивную школу на общую сумму 11,8 млн рублей. Отметим, что в регионе доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, превышает установленный порог на 4,3 % и составляет 52,9%. Также перевыполнен план и по уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями – в регионе он составляет 59,5%.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Демография» установлены три спортивные площадки в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО п. Видяево и Варзуге, начата реконструкция Ледового дворца в Оленегорске. В мероприятиях для разных категорий и групп населения региона приняли участие более 7 000 человек. Так, сеансы свободного плавания для пожилых северян, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посетили более 6 000 человек, обучение навыкам плавания прошли в 2023 году свыше 700 детей и подростков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги реализации национального проекта «Демография» в 2023 году, Оксана Демченко выделила успешно завершившуюся в Мурманской области комплексную модернизацию центров занятости. На сегодня все 15 территориальных подразделений преобразились не только внешне, но и значительно усовершенствовали рабочие процессы и повысили клиентоцентричность.