Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 17:30

33 комплекта медалей разыграли на региональных соревнованиях по универсальному бою

В Легкоатлетическом манеже провели чемпионат и первенство Мурманской области по универсальному бою памяти нашего земляка, кавалера ордена Мужества Даниила Фролова. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с мечами), медалью «За спасение погибавших», орденом Мужества (посмертно).

В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов из Заполярного, Алакуртти, Колы, Североморска, Мурманска и Мончегорска. Состязания проходили в дисциплине «средства защиты— весовая категория» и стали отборочными в сборную команду Мурманской области.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в первенстве победу одержали Максим Мухин, Егор Матвеев, Тимофей Збудовский, Максим Цуканов, Гамзат Джамиев, Ратмир Покровский, Андрей Кожичев, Тимофей Дятлов, Варвара Гусак, Милана Гратте, Кристина Жениевская, Полина Бубенкова, Билал Шапиев, Максим Одегов, Расул Чупанов, Марк Бобров, Иван Митряев, Андрей Демин, Феликс Саакян, Ирина Михайлиди, Ульяна Высоцкая, Ульяна Щербенева, Артем Сафронов, Дмитрий Логвинов, Евгений Казаченко, Артур Алеян, Игорь Кобзарь и Антон Цуканов.

Золотых медалей в чемпионате удостоены Егор Шпак, Хетаг Дзебисов, Алим Асеев, Раджаб Абдулаев и Дмитрий Захаров.

Отметим, соревнования памяти Даниила Николаевича Фролова проводят в Мурманской области второй год подряд. Северянин обучался в Печенгской средней общеобразовательной школе №5, в 2015 году поступил в Североморский кадетский корпус. С июля 2023 года выполнял боевые задачи на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В октябре 2023 года во время выполнения боевой задачи получил ранение, но вновь вернулся в строй. 10 июля 2024 года в результате сброса авиабомбы на укрепление наш земляк погиб на Тендеровской косе Херсонской области.

 

 

