33 ответа на важные вопросы Всероссийской переписи населения

С 1 по 31 октября 2021 года в стране будет проведена Всероссийская перепись населения, основной особенностью которой станет использование цифровых технологий, а также возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «Госуслуги».

Во время переписи будут заполняться бланки трёх видов. Бланк формы «Л» предназначен для тех, кто постоянно проживает в России, и содержит 33 вопроса: о поле, возрасте, гражданстве, месте рождения, владении языками, количестве рождённых детей для женщин, источниках средств к существованию, занятости.

Как поясняет В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, бланк формы «П» заполняется на помещение и содержит 10 вопросов о жилищных условиях. Необходимо определить тип жилого помещения, в котором вы живёте (индивидуальный дом, отдельная или коммунальная квартира, общежитие и др.), время постройки дома, материал стен. Также следует указать общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства (наличие электричества, газа, отопления, водоснабжения, в том числе горячего, канализации, ванны, кухни, туалета), способ удаления бытовых отходов, наличие телекоммуникаций – стационарной или мобильной телефонной связи, проводного или беспроводного Интернета.

Бланк формы «В» предстоит заполнить тем, кто постоянно проживает в другой стране, а в России находится временно. Он включает семь вопросов – пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность пребывания на территории нашей страны.

Ряд вопросов, включённых в бланки «Л», «П» и «В», не меняется от переписи к переписи. Это необходимо для сохранения преемственности при сопоставлении итогов предыдущих переписей населения с данными новой и формирования длительной динамики для отслеживания тенденций демографических и социальных явлений. Но жизнь в обществе меняется, это вносит свои коррективы в программу переписи – перечень вопросов переписного листа. Вопросы ВПН переформулированы и приведены в соответствие с реалиями современности.

В ходе переписи поинтересуются о владении русским и другими языками, и насколько активно люди пользуются ими в повседневной жизни. Ответы позволят оценить эффективность образовательных программ, потребность в национальных школах и определить, какие культурные инициативы необходимо поддержать в первую очередь.

Изменения в законе «Об образовании» потребовали доработать соответствующий блок вопросов, касающихся образования. В нём появилась графа «дошкольное образование», графу «среднее профессиональное образование» разделили на две – «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена», выделили ступени высшего образования: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура».

В перечне источников средств к существованию для удобства указаны самые распространённые варианты ответов: заработная плата, пенсия, предпринимательский доход, самозанятость, пособие и ещё несколько вариантов. Важно, что переписной лист не содержит вопроса о размере Вашего дохода. Не нужно называть и работодателя.

Также не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живёт человек. Никакие сведения не будут передаваться ни в налоговую службу, ни в другие органы. Все данные будут обезличены и представлены обществу в форме сводных итогов.

Для подтверждения Ваших слов переписчик не попросит никаких документов. Он не может распространять какие-либо данные и несёт ответственность за их сохранность.

Перечень вопросов переписного листа утверждён законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа – Правительством Российской Федерации. Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично.

Напомним, что для участия в Интернет-переписи потребуется стандартная или подтверждённая учётная запись, о наличии которой стоит побеспокоиться заранее.

Переписчики с электронными планшетами обойдут квартиры и дома северян и проведут опрос жителей региона, не принявших участие в Интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Также в период переписи начнут работу стационарные участки, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

При посещении домохозяйства будут предусмотрены меры для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.